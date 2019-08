Belen e Stefano si scambiano coccole a La notte della Taranta e il pubblico non approva

Lo scorso 24 agosto è stato trasmesso uno degli eventi di musica popolare più importanti d'Europa, parliamo de La notte della taranta. Un festival itinerante volto ad omaggiare la cultura salentina e le contaminazioni che confluiscono nella musica popolare tipica del Salento. L'evento, registratosi in Puglia, è stato condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

I genitori di Santiago sono stati fortemente voluti all'evento salentino dal direttore di Rai 2, Carlo Freccero, il quale li ha ingaggiati anche al timone del Festival di Castrocaro, che verrà trasmesso il 3 settembre sempre sulla stessa rete. Nel corso de La notte della Taranta, Belen e Stefano si sono scambiati sguardi di complicità, carezze, coccole, insomma piccoli gesti d'amore che segnano la ritrovata armonia di coppia e che, tuttavia, sembrano proprio non essere piaciuti al grande pubblico.

Belen e Stefano criticati durante La notte della taranta

La conduzione della coppia a La notte della Taranta nel complesso non ha convinto gli internauti, che si sono scatenati sui social. "Come rovinare La notte della taranta? - si legge, infatti, in uno dei commenti critici pubblicati su Twitter e rivolti alla showgirl argentina e all'ex ballerino di Amici - Ingaggiando Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che c’azzeccano? Non se ne sentiva il bisogno. Peccato". Un altro utente commenta la coppia così: "Ma allora è vero! La notte della taranta presentata da Belen e Stefano de Martino! Come distruggere la cultura musicale popolare! C'era proprio bisogno di questi due!??? Inutile".

Ma oltre alle classiche e molteplici critiche giunte su La Notte della Taranta, sui social si leggono anche parole in favore di Belencita: "Non sarà la Clerici o la Ventura, ma a me sembra che Belen ce la stia mettendo tutta. Troppe critiche, a volte immeritate".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?