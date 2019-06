"La Notte della Taranta", un appello contro la conduzione di Belen e Stefano

"La Notte della Taranta 2019" si terrà il prossimo 24 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce, un evento sulla cultura salentina che verrà trasmesso per la prima volta su Rai 2. Durante la conferenza stampa dell'atteso concertone televisivo, sono stati annunciati i primi due ospiti italiani, che saliranno sul palco della magica notte salentina: Elisa e Gué Pequeno. E, in vista del preannunciato appuntamento tv, 18 intellettuali hanno sottoscritto un documento per scongiurare la rumoreggiata conduzione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

L'Appello alla dignità su "La Notte della Taranta" contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nel testo dell'Appello alla dignità, firmato contro i due volti televisivi, si legge infatti: "Ci chiediamo perché questa paziente costruzione, questo meraviglioso progetto creativo, culturale, sociale e politico debba ora infrangersi vendendo l'anima del Salento al gossip, al trash, al populismo, all'acchiappa audience e all'acchiappa chiappe? Non esprimiamo, sia chiaro, nessuna critica sulle scelte mercantili o artistiche di Raidue, ma la Fondazione Notte della Taranta, il suo presidente, il suo consiglio di amministrazione, il suo consiglio scientifico, perchè assecondano, anzi sono complici, della trasformazione commerciale e sanremese del Concertone? Perché?".

L'Appello alla dignità è stato redatto a prima firma dal professor Andrea Carlino, storico presso l'Università di Ginevra, il quale accusa la Fondazione Notte della Taranta di avere negato "dignità ad una manifestazione che è stata unico e speciale luogo di studio e di (re)invenzione della tradizione musicale salentina, di métissage culturale e sociale, di coinvolgimento della comunità locale e di lavoro scrupoloso sulle fonti della cultura popolare".

Ma, alla stesura dell'appello, è seguita la replica della Fondazione Notte della Taranta in una nota: “Belen e Stefano De Martino non saranno sul palco del Concertone, ma commenteranno la diretta da ospiti del backstage, come già dichiarato ufficialmente dal direttore di Rete Carlo Freccero”

