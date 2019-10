Belen e Stefano, spunta l’anello: nozze bis in vista?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si mostrano più affiatati che mai durante una mini-luna di miele alle Maldive. Tra chilometri di sabbia bianca e palme che si susseguono una dopo l’altra a ridosso dell’acqua cristallina, la showgirl argentina ha fatto sognare con un solo, semplice gesto tutti i fan della coppia.

Stretti in un tenero abbraccio, lo sguardo complice e perso dei due non lascia spazio all’immaginazione. La Rodriguez lo guarda amorevolmente e mostra un anello al dito anulare, posto proprio vicino alla sua fede. “Saprai sempre chi sono e non è una promessa, è una cruda, dilaniante verità, come il volo di un bacio che mi è rimasto all’interno. Ti basta liberarlo per toccarmi. Tu dentro la mia anima sei libero, puoi essere te stesso fino in fondo” , scrive ad accompagnamento del post su Instagram.

Così, in solo un attimo, si fanno sempre più insistenti le voci rispetto alle possibili seconde nozze di una delle coppie vip più amate in Italia. Non stupirebbe, quindi, vedere Belen nuovamente in abito bianco camminare verso l’altare per promettere amore eterno al ballerino italiano.

Come non è da escludere che la mamma e il papà di Santiago possano scegliere proprio il 20 settembre come data delle nozze bis. Del resto, è stata la stessa data in cui, nel 2013, la coppia si è unita in matrimonio per la prima volta. E Santiago, da parte sua, già non starebbe più nella pelle. Infatti, in un tenero video pubblicato proprio dalla showgirl qualche tempo fa, è stato proprio Santiago a simulare il rito del matrimonio tra i genitori.

Insomma, non resta che aspettare la data reale delle nozze di Belen e Stefano!

