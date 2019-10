La fuga sexy di Belen con Stefano: lato B e farfallina in primo piano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono volati alle Maldive per una vacanza extra lusso in un resort a 5 stelle, senza il piccolo Santiago. Dalle Maldive, infatti, la coppia pubblica foto e video di spiagge da sogno dalle acque cristalline che si perdono nell’orizzonte.

Così, poco prima di scendere in spiaggia per abbronzarsi ancora un po' prima della stagione invernale, Belen ne approfitta per indossare uno dei suoi soliti bikini striminziti. Nei video che la Rodriguez ha condiviso su Instagram la vediamo infatti passeggiare avanti e indietro davanti allo specchio, con l’obiettivo di pubblicizzare la sua linea di costumi. Inutile dire che i followers abbiano gradito la sorpresa e siano rimasti come incantati dal fisico statuario della showgirl argentina.

Anche perché, a dirla tutta, la bellissima Belen Rodriguez ha fatto lo zoom su tutte le sue curve più hot – nessuna zona esclusa. Non è mancato, poi, l’ingrandimento sulla famosa farfallina nella zona inguinale che anni fa aveva fatto molto discutere al Festival di Sanremo.

E, nel caso qualcuno le facesse notare che solo lei può permettersi questo tipo di bikini, Belen ha sottolineato nei video come la sua collezione preveda anche modelli diversi e più contenitivi così da adattatasi alla fisicità di ogni donna, anche le più curvy. “Ce ne sono molti chiusi, ma al momento di scegliere cosa portare con me in valigia prendo sempre i micro, perché ci sono mille modelli! Per la precisione 250” .

