"Belen insegnami", l'argentina svela il segreto del suo successo a una fan

" Pensa positivo, sempre!! Arrivano delle cose meravigliose!! ", con queste parole Belen Rodriguez ha dato il buongiorno agli oltre nove milioni di follower che la seguono sul suo profilo Instagram. Il post pubblicato sul social network poche ore fa ha riscosso un notevole successo di like e commenti, svelando tra le righe il magico momento che la showgirl argentina sta vivendo. Reduce da un romantico viaggio alle Maldive in compagnia del marito, Stefano De Martino, Belen si gode il suo personale successo in campo lavorativo, ma soprattutto la ritrovata unione della sua famiglia.

Poco importa se i giornali e i siti di gossip riportano, ormai da giorni, del possibile flirt tra lei e l'ex tronista Andrea Damante, l'ex di Giulia De Lellis con la quale non corre buon sangue. Lei guarda e passa, concentrandosi sui suoi fan che la sostengono da anni. Proprio a una delle sue numerose ammiratrici, Belen Rodriguez si è rivolta poche ore fa, rispondendo a un commento scritto sotto il suo ultimo post. La giovane, in merito al pensare positivo professato dalla conduttrice argentina, le chiede: " Insegnami... ", stuzzicando la risposta della Rodriguez. " Inizia a leggere un pochino, prenditi cura di te stessa, si curiosa, impara qualcosa di nuovo. Si coraggiosa, determinata, e fai del bene! Sbaglia strada facendo, ma rimani una brava persona con i piedi per terra! ", spiega Belen su Instagram.