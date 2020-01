Belen insieme al figlio Santiago, ma c’è chi critica: "Non gli tagli i capelli per migliorarlo"

Una delle ultime foto postate su Instagram da Belén Rodriguez la ritrae abbraccia al figlio Santiago: un’immagine che esprime tenerezza e protezione, ma che qualcuno ha pensato bene di criticare.

Il motivo di alcuni commenti infelici sul post di Belén? Sembrerà strano, ma tutto è nato per una riflessione sui capelli del figlio dell’argentina e Stefano De Martino. Ebbene, nel 2020 c’è chi crede che un bambino, se maschio, debba necessariamente avere i capelli corti e, quindi, perché non farlo notare ogni qualvolta si presenta l’immagine di un ragazzino che non rispecchia questi “canoni”?

Così, proprio sul post social di Belén Rodriguez, ecco che appare il commento di un hater che, in dialetto napoletano, chiede alla showgirl: “Ma quando tagli i capelli a questa ‘criatur’”?. Lei, ovviamente, ha preferito ignorare (o, forse, ha ignorato veramente) la domanda del suo follower al quale, tuttavia, ha pensato bene di rispondere un altro utente della rete facendo delle considerazioni del tutto fuori luogo sul piccolo Santiago e sulla sua mamma.

“Ma non può tagliarli! Servono per modellare il visetto abbastanza largo, servono per coprirlo lateralmente, la mamma vive solo per migliorarsi e lo fa anche col figlio”: una vera e propria critica nei confronti non solo della showgirl, avvezza a tali espressioni e con le spalle abbastanza larghe per potersene difendere, ma anche nei confronti del bambino. Incuranti degli effetti che determinate considerazioni potrebbero avere su un ragazzino che, prima o poi, leggerà in rete ciò che è stato detto nei suoi confronti, gli hater continuano a “colpire” e, nel caso di Santiago De Martino, non è la prima volta che vengono espressi pareri poco felici sul suo aspetto estetico.

Alcuni anni fa, infatti, molti hater si divertirono a commentare con cattiveria il figlio di Belén e Stefano De Martino, definendolo un “brutto mix italo argentino, orribile”. Frasi che vennero bollate da molti come deprecabili, ma che non impedirono alla Rodriguez di mostrare con orgoglio il frutto dell’amore tra lei e il ballerino.