Belen lecca il ghiacciolo, i fan si scatenano: "Hai imitato Cecilia"

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze a Ibiza in compagnia di Stefano De Martino e del loro piccolo Santiago, tra una registrazione di Tu si que vales e un'altra. Le brevi pause dal soggiorno spagnolo per rientrare Italia non sono un problema per la showgirl argentina, che si sta godendo l'amore ritrovato con suo marito dopo 4 anni di lontananza.

Belen documenta tutto minuziosamente sui social, coinvolgendo a pieno i suoi seguaci nella sua felicità. Ma alla showgirl piace provocare, si diverte a irretire i milioni di follower in attesa di un suo scatto. Una delle ultime foto postate nel suo profilo sembra proprio voglia raggiungere quell'obiettivo e, se così fosse, il risultato è stato ampiamente raggiunto. La moglie di Stefano De Martino si è fatta fotografare mentre mangia un invitante ghiacciolo all'anguria. Più che mangiarlo Belen è intenta a leccarlo, come d'altronde si conviene per un ghiacciolo, ma questo ha mandato i delirio i suoi fan.

Sotto la foto della showgirl sono piovute allusioni di ogni tipo, alcune anche piuttosto spinte e fuori luogo. Molti sono stati i commenti ironici, come quelli di chi si chiedeva se il bikini di Belen fosse suo o se in realtà fosse di sua nipote, viste le dimensioni ridotte del costume. Non si contano i doppi sensi e le battute triviali, a cui né Belen né suo marito sembrano dare peso. Ma è un altro l'elemento a cui i fan hanno fatto caso osservando la foto della showgirl argentina. In molti hanno sottolineato che in realtà lo scatto non è originale, ma la moglie di Stefano De Martino si sarebbe ispirata a Cecilia Rodriguez per realizzare il post. È solo una coincidenza o le due si sono lanciate una sfida a tinte hot?