Belen di nuovo incinta? Ecco la foto che insospettisce i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno da poco ritrovato quella complicità che contraddistingueva la coppia all’epoca delle prime uscite da fidanzatini. Così, dopo il bacio social che ha confermato il nuovo capitolo della loro relazione, i due continuano a stupire il web suscitando curiosità nei loro fedeli follower.

Di recente, la bellissima showgirl argentina ha condiviso uno scatto che la immortala con il numero 3 dipinto sul volto e il commento: “Something new is coming” .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 31 Mag 2019 alle ore 12:21 PDT

Molti fan hanno iniziato a fantasticare su situazioni che potrebbero riguardare il futuro della coppia e altre che sono alquanto improbabili. Alcuni hanno quindi immaginato che la cicogna fosse in arrivo. Alcuni addirittura che fosse in attesa di due gemelli. D’altronde non ci sarebbe niente di strano visto che ultimamente la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez va di nuovo a gonfie vele. Poco tempo fa, infatti, l’abbiamo vista dedicarsi anima e corpo al ballerino durante l’ultima vacanza a Ibiza, mentre il piccolo Santiago è di nuovo raggiante nel vedere insieme la mamma e il papà.

Si mormora anche che la coppia voglia convolare a seconde nozze e che possa scegliere proprio Ibiza come la location del loro nuovo matrimonio, che potrebbe svolgersi il 20 settembre, a sei anni di distanza dal primo.

Infine, c’è chi ha notato un dettaglio che renderebbe tutte le supposizioni superflue: “Anche Stefano ha lo stesso numero scritto sulla faccia, secondo me fa parte del servizio fotografico che stanno facendo insieme” .

Insomma, non è chiaro cosa significhi quel numero dipinto sul volto, certo è che la curiosità resta ed è già partito il conto alla rovescia per scoprire di cosa si tratti.

