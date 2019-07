Belen pazza di De Martino: "Se avessi dovuto disegnarti, lo avrei fatto proprio così"

Da quando Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, non c’è giorno in cui non si dedichino pensieri d’amore sui social.

Il matrimonio tra la showgirl argentina e il ballerino di Amici era naufragato nel 2015, dopo tre anni di amore e la nascita del figlio Santiago. Una decisione che, secondo quanto rivelato in seguito, fu presa proprio da De Martino che, a distanza di quattro anni da quell’addio, è ritornato sui suoi passi e con grande pazienza e tenacia è riuscito a riconquistare il cuore di Belén. Ci ha messo un po’, infatti, a convincere la ex moglie di essere davvero certo di voler continuare a vivere la sua vita insieme a lei e al piccolo Santiago e, una volta che ci è riuscito, la coppia non è riuscita a trattenere la gioia per un ritorno che tanti si aspettavano.