Belen Rodriguez assediata dai paparazzi: "Le seconde nozze? Se Stefano me lo chiede..."

Può dirsi una delle showgirl più assediate dai paparazzi e oggi Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip, per via di alcune dichiarazioni che ha rilasciato in tv. Durante la nuova puntata di Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci ha dato il via in studio a un acceso confronto tra Maurizio Sorge, rappresentante della categoria dei paparazzi, e la seducente modella. Belencita, dal suo canto, non ha nascosto di aver sofferto nel corso della sua carriera, per via degli incessanti appostamenti dei paparazzi subiti sotto casa e in strada. "Corona mi diceva di non dire niente a Belen, che non lo sa", ha dichiarato Sorge alludendo all'ex compagno storico di Belen, Fabrizio Corona. Sorge ha parlato di presunti accordi che Fabrizio Corona avrebbe avuto per delle foto, in passato, e di cui l'argentina non sarebbe stata a conoscenza.

Subito dopo il primo tagliente appunto, il paparazzo Sorge è tornato a pungolare la Rodriguez, circa i continui gossip che circolano sulle presunte seconde nozze in arrivo della showgirl con il ritrovato consorte Stefano De Martino. "Ma secondo voi perché le fanno le seconde nozze? Le fanno quando non fanno più notizie. Ancora una volta siamo strumentalizzati (Sorge difende la sua categoria, ndr)... perché loro non hanno bisogno di sposarsi di nuovo". E all'ultima battuta al vetriolo lanciata dal paparazzo, è seguito il pronto intervento della conduttrice Panicucci, che ha difeso la posizione di Belen: "Le fanno tutti le seconde nozze".

"Ma quindi le nozze le farai?", ha poi domandato la padrona di casa Panicucci all'ospite in collegamento. L'argentina inizialmente sembra smentire, poi lancia un messaggio sibillino: "Non è un preventivo, se un giorno me lo chiede mio marito…Se ci sarà la proposta, il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano".