Belen Rodriguez a Che tempo che fa: "Sono prigioniera della mia immagine"

Lo scorso 22 dicembre è stata trasmessa la nuova puntata di Che tempo che fa, format condotto da Fabio Fazio con la collaborazione di Luciana Littizzetto su Rai 2. E il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi, in qualità di ospite in studio, Belen Rodriguez. La showgirl originaria di Buenos Aires e classe 1984 ha concesso un'intervista a Fazio, in cui si è raccontata a ruota libera su vita privata e carriera, lasciandosi scappare delle indiscrezioni sul conto della sorella minore, Cecilia Rodriguez.

Incalzata dalle domande del conduttore, ha rivelato al pubblico di non rispecchiare fedelmente l'immagine che dà di sé. “Sono più comica di come mi racconto -ha, infatti, ammesso Belencita-, ma sono un po’ prigioniera del mio personaggio. Faccio un po’ la ‘fenomena'".

Dalla regia del format Rai, è stato mandato in onda un videofilmato contenente le immagini salienti della sua carriera, alla visione di cui Belen è apparsa particolarmente emozionata. "A 14 anni presi una pallonata in testa -ha confidato la Rodriguez, sul trascorso avuto da pallavolista-, ero tutta denti". Allo stato attuale, vanta 9 milioni di follower su Instagram, così come riportato sul suo conto da Fazio, ed è consapevole di essere molto amata nel Bel Paese: "Sono tanti i miei follower, per essere in Italia. Io sono famosa qui, in Italia...". "Ma come si fa ad avere così tanto successo su Instagram?", si chiede Fazio. "L'immagine, che dai al pubblico di te, quanto ti è vicina?", chiede, poi, all'ospite, il conduttore. "Le immagini sono un fermo-immagine", è la risposta sibillina di Belen.

Nell'ultimo intervento televisivo, la showgirl 35enne ha, inoltre, fatto sapere di sentirsi grata a Maria De Filippi, che le ha insegnato "a selezionare le cose serie nella vita". "Lei mi ha insegnato ad osservare le persone, lei è un'osservatrice pazzesca", precisa, sull'ideatrice del programma che conduce, Tú sí que vales . E non si risparmia neanche sul conto della sorella, con cui ha lanciato il brand di costumi da bagno Me fui. "Io non la sento pronta -dice di Chechu, Belencita, in risposta ai rumor che vedrebbero la 29enne prossima alle nozze con Ignazio Moser-. Non lo so come mai... lei è la più romantica della famiglia".

Belen Rodriguez e la stoccata a Luciana Littizzetto

Durante l'ospitata registratasi a Che tempo che fa, l'argentina ha lanciato una stoccata alla co-conduttrice Luciana Littizzetto, accorsa in studio per poter parlare con l'ospite. "Ma fucsia?!? Perché non rosse?", ha così incalzato Luciana, Belen, alludendo alle scarpe indossate dalla comica, in puntata. E, di tutta risposta, la Littizzetto ha esclamato: "Portatemi le scarpe... lo ha detto Belen!" .

