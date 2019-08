Belen Rodriguez condivide una foto ma la avvertono: "Gli anni sono passati"

L'estate è in dirittura d'arrivo anche per i personaggi noti, che tra qualche settimana dovranno abbandonare costumi, spiagge e aperitivi al tramonto sul mare per tornare in città. È al termine anche l'estate di Belen Rodriguez, la prima dopo il feeling ritrovato con Stefano De Martino. I due hanno trascorso lunghissimi mesi con Santiago a Ibiza, l'isola dove hanno deciso di acquistare casa. L'Isla Bonita è il buen ritiro della coppia ed è probabilmente qui che i due hanno definitivamente messo le nuove basi per una vita insieme, isolandosi da tutto e da tutti, anche dall sorella di Belen.

L'isolamento richiesto da Stefano De Martino non è stato, però, social. Entrambi sui loro profili Instagram hanno condiviso innumerevoli momenti della loro vacanza, ritraendosi spesso in scatti romantici e appassionati. Tra i due è indubbio che il feeling ci sia e che sia piuttosto intenso, come dimostrano le fotografie condivise, alcune delle quali molto hot. Nonostante Belen abbia nuovamente il cuore impegnato da suo marito non disprezza di condividere con i suoi follower anche foto molto sensuali, in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Stefano De Martino sembra non essere geloso, tanto che ultimamente ha lasciato un commento ironico sotto uno scatto in cui Belen mostrava il lato B.