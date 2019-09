Il costume di Belen è troppo sgambato

Sempre protagonista delle pagine di cronaca rosa, ultimamente Belen Rodriguez è sotto i riflettori per via di alcuni gossip che si concentrano su una presunta seconda gravidanza. Smentita o meno, la bellissima Belen è ormai riuscita a catturare l’attenzione di tutti, nessuno escluso.

Come ben sappiamo, la sensualità di Belen Rodriguez non conosce limiti ed è proprio questa l’arma che la modella argentina ha utilizzato per far ancora parlare di sé.

Infatti, insieme a sua sorella Cecilia, Belen è tornata al lavoro più carica che mai per il lancio della nuova collezione beachwear del brand Me fui. La collezione le vede entrambe costantemente impegnate nel design dei costumi, nella scelta dei tessuti e delle cromie che meglio rappresentano loro e la loro lontana terra d’origine. Per l’occasione, Belen Rodriguez ha fatto da modella provando gli ultimi bikini della collezione e si è ripresa davanti allo specchio. Il filtro è bianco e nero, ma i dettagli del costume non si vedono. Che sia una strategia ad hoc per non svelare i dettagli della collezione con troppo anticipo? Difficile da dire con certezza. Una cosa però è certa: la Rodriguez ha provato il costume senza prima togliere il suo slip. Sta di fatto che, anche con un doppio slip, Belen è riuscita a regalare emozioni infinite ai suoi quasi 9 milioni di follower: forme perfette e un’espressione sensuale è ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione dei fan, soprattutto del pubblico maschile.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?