Belen Rodriguez, dedica speciale per De Martino sui social: "Mi fai sempre sorridere"

Belen Rodirguez e Stefano De Martino da poche settimane sono nuovamente una coppia felicemente innamorata. Belen in preda all'amore ha condiviso tale suo sentimento intimo con i suoi ammiratori sui social, pubblicando una dedica speciale al suo Stefano. Una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo, quella composta dalla bellissima swohgirl argentina Belen Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino, è nuovamente al centro del gossip. Pochi avrebbero scommesso su una loro riappacificazione dopo la rottura pochi mesi fa del loro rapporto da favola. La Rodriguez terminata la storia con De Martino non si è privata di altre conoscenze maschili, intraprendendo diverse relazioni importanti con altri personaggi noti. Eppure il riavvicinamento tra i due è avvenuto, a dispetto delle voci maligne dei loro detrattori. La coppia felicemente innamorata gode di un periodo estremamente florido non solo sotto il profilo della vita privata ma contemporaneamente anche sul piano lavorativo. La showgirl argentina è stata lanciata, diventando famosa in Italia, grazie alle trasmissioni televisive delle reti Mediaset, e in procinto pare vi siano ulteriori proposte sempre da tali emittenti. Mentre il marito De Martino, il ballerino nato ad Amici di Maria De Filippi, dopo la brillante esperienza nel ruolo di neo conduttore alla guida dell'esilarante programma satirico Made in sud, riapparirà presto sulle reti Rai coinvolto in nuovi progetti televisivi.

La storia d'amore che intercorre tra i due si evolve anche pubblicamente considerato l'enorme seguito di fan che la coppia riscuote. Belen e Stefano informano progressivamente i loro followers sui social riguardo l'andamento della loro relazione pubblicando foto e post privati che testimoniano ed attestano il loro amore. L'affascinante showgirl argentina nuovamente innamorata ha pubblicato ultimamente sul suo profilo Instagram numerosi scatti fotografici e vari post in cui appare con Stefano, dai quali si evince il forte legame sentimentale che li unisce. Tra i molti messaggi che Belen ha divulgato, ne spicca uno in particolare, una dedica molto tenera rivolta al suo amore ritrovato: " Vos me haces reir siempre", naturalmente indirizzata a De Martino, frase che trasposta in italiano significa 'Mi fai sempre ridere'. Una dedica sintetica ma molto evocativa del rapporto complice e rinnovato tra i due.

La coppia riunita Belen Rodriguez e Stefano De Martino oltre a ridare impulso al loro rapporto intimo, ricompone il nucleo familiare disgregato. Difatti, Belen e Stefano sono genitori di un figlio da essi concepito, il piccolo Santiago. Pertanto il loro riavvicinamento riporta serenità e gioia in famiglia, soprattutto per il benessere di Santiago. Secondo indiscrezioni trapelate, la famiglia De Martino potrebbe subire dei cambiamenti imminenti, incrementando i suoi componenti. Probabile secondo figlio in arrivo? Una lieta notizia che entusiasmerebbe la platea dei fan della coppia famosa, sicuramente il piccolo Santiago.