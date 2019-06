Belen Rodriguez e il bacio d'addio a Stefano De Martino: "Mi manchi"

Le vacanze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finite, almeno per il momento. E' ormai risaputo che, per chi lavora nel mondo dello showbiz, gli impegni non mancano mai.

E per i genitori di Santiago è arrivato il momento di separarsi. Prima del nuovo addio, questa volta dovuto agli impegni professionali, Belen e Stefano si sono lasciati immortalare in alcuni scatti che li ritraggono mentre si scambiano un lungo abbraccio e un caloroso bacio.

Due immagini commoventi, che la Rodriguez ha deciso di postare in un'unica story sul suo account ufficiale Instagram. "Tu mi manchi" è il messaggio che la showgirl argentina ha scritto a corredo della sua ultima storia, in cui è visibilmente taggato il marito Stefano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: lei è incinta?

Belen e Stefano hanno recentemente deciso di ricongiungersi, per il bene del loro primogenito. Intanto, sono sempre più incessanti i rumor che vedrebbero la ritrovata coppia in attesa di un secondo figlio.

“Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia, non è più un segreto – si legge su Spy magazine –. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta” .

