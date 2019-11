Belen Rodriguez e Stefano De Martino sotto processo

Dopo aver ritrovato la serenità come coppia come ampiamente dimostrato dai post condivisi su Instagram, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si trovano ora ad affrontare nuovi problemi legali legati a vecchie vicende, quando i due erano ancora marito e moglie.

Qualche anno fa, infatti, la coppia più ricercata di sempre si reca a Ponza per godersi l’ennesima vacanza e il loro arrivo attira da subito l’attenzione di fotografi e curiosi. Tuttavia, le cose non sono andate come speravano visto che i due fidanzati si sono guadagnati una denuncia per sequestro, aggressione e minacce.

Così, lo scorso pomeriggio, la coppia si è vista costretta a comparire davanti al Tribunale di Latina ed è stata rinviata a giudizio con l’accusa di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni non gravi” . Il fattaccio che vede Belen e Stefano protagonisti risale al 2012 quando i due si trovavano a Palmarola insieme a Cecilia Rodriguez ed il suo ex fidanzato, Perez Blanco, anche lui rinviato a giudizio con la medesima accusa di aggressione a danni di alcuni paparazzi. Nel dettaglio, i paparazzi – Stefano Meloni e Mattia Brandi – avrebbero avvistato il gruppo mentre festeggiava a bordo di uno yacht. I paparazzi, in cerca di baci e abbracci sono in appostamento, uno su uno scoglio, uno su un gommone. Tuttavia, non appena la Rodriguez si accorge della loro presenza protesta visibilmente. Così Stefano e Perez passano all’azione. Li raggiungono e, dopo essere stati avvicinati con delle scuse, gli sequestrano le macchine fotografiche. La restituzione delle attrezzature avviene solo in un secondo momento, sulla terra ferma, ma il tutto privo delle memorie e, ancora una volta, i due paparazzi vengono apostrofati con parole sgradevoli, da qui la seconda denuncia per minacce e ingiurie.

A seguito della presunta aggressione, i paparazzi denunciano Belen Rodriguez e Stefano De Martino costituendosi così parte civile nel processo che a breve potrebbe arrivare a una svolta definitiva. Oggetto della discussione in aula, nonché causa scatenante di tutto, è una foto che potrebbe segnare un’ipotetica violazione della privacy della coppia che si trovava nel territorio delle Isole Ponziane per trascorrere una tranquilla vacanza lontano dai riflettori.

Il pretesto per l’aggressione ai fotografi sarebbe stato uno scatto, per la difesa degli imputati, rubato: Belen in costume che si sporge dallo yacht, forse per fare pipì, ma senza spogliarsi.

Sta di fatto che il processo avrà inizio il prossimo 13 maggio presso il Tribunale di Latina dove per la prima volta saranno ascoltati i testi del processo. Difficile a dirsi come andrà a finire, ma se le cose dovessero prendere la piega sbagliata, il gruppetto di amici rischierebbe fino a tre anni di carcere.

