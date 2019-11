Belen Rodriguez riprende Stefano De Martino quasi nudo

Una vita in vacanza, potrebbe essere la colonna sonora della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia Vip che dopo mille vicissitudini è tornata insieme. Infatti, dopo essersi sposati nel 2013, solo due anni dopo si sono separati, per poi stupire di nuovo il pubblico con un ritorno di fiamma clamoroso.

Dopo aver trascorso un’estate a Ibiza e vari weekend sia in montagna che al mare, si sono concessi una settimana alle Maldive. Poi, tornati rilassati e abbronzatissimi dalla trasferta ai Tropici, si sono diretti in compagnia di Santiago sul Lago di Como. Per non parlare, infine, di tante altre gite fuori porta. E proprio in queste ore, la showgirl e il ballerino si trovano immersi in una location esclusiva, nel cuore della Franciacorta e dei suoi più spettacolari colori autunnali. Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino stanno infatti trascorrendo ore spensierate a Erbusco, presso l’Albereta Relais and Chateaux. Immancabile la galleria di scatti condivisa su Instagram per rendere i loro tanti follower partecipi anche di questa vacanza. Dalle stories che Belen stessa ha condiviso in cui mostra la struttura mozzafiato in cui si trovano – non a caso una location frequentata da moltissime celebrità, si passa a una vista spettacolare sui vigneti ingialliti dall'autunno, al pranzo con piatti a base di tartufo bianco e, dulcis in fundo, alla suggestiva cena, con un tavolo riservatissimo proprio davanti al caminetto acceso.

Dalle stories e dalle foto che condivide Belen traspare tutto l’amore che prova nei confronti di Stefano e non si vergogna a farlo sapere al resto del mondo. Infatti, nonostante nella maggior parte dei casi sia Belen a mettere in mostra il suo fisico tonico e perfetto in ogni sua curvatura, questa volta la video camera si concentra sul corpo del suo compagno che non ha davvero nulla da invidiare. Così, in una delle stories, Belen Rodriguez riprende suo marito in asciugamano mentre mette una crema per il viso – il tutto di nascosto. Lui, immortalato di spalle, è quasi nudo se non fosse per l’asciugamano che copre le sue parti intime. Ma, anche così, Stefano sa stuzzicare la fantasia delle sue fan, con un dorso scolpito e decorato con importanti tatuaggi.

A didascalia del video, la scritta “Mi chinito” , ossia “Tesoro mio” . Insomma, dato il recente riavvicinamento tra i due, Belen Rodriguez non poteva scegliere un appellativo più adatto per il bene più prezioso del mondo: l’amore.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?