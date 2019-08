Belen Rodriguez e la battuta su Stefano De Martino: "Ho sposato un bambino"

La loro vacanza trascorsa nell'incantevole isola di Ibiza sta per volgere al termine. E, intanto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono nuovamente finiti al centro del gossip, per una storia pubblicata in rete dalla showgirl argentina.

I due ritrovati coniugi e genitori di Santiago sembrano essere innamorati come il primo giorno della loro lunga e intensa love-story, o almeno questo è quanto trapela dagli ultimi post pubblicati dalla coppia. E a corredo di un'Instagram story condivisa sul suo profilo ufficiale, la showgirl argentina ha "rimproverato" il suo De Martino in un messaggio, facendo anche dell'autocritica: "Ho sposato un bambino di quindici anni... io però ne ho dodici!".

Belen Rodriguez e gli impegni in casa Rai

La coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta per debuttare come coppia televisiva su Rai 2: presto, infatti, rivedremo i due vip in tv; sabato 24 agosto su Rai 2 condurranno La notte della Taranta, mentre il 3 settembre presenzieranno alla finalissima del Festival di Castrocaro.