Belen Rodriguez e quello strano messaggio: "Ti aspetto"

Belen Rodriguez è incinta? Belen Rodriguez non è incinta? Questo è uno dei tormentoni dell'estate 2019 ormai in dirittura d'arrivo, che ha appassionato gli amanti del gossip e, soprattutto, i fan della ritrovata coppia Belen Rodriguez - Stefano De Martino. Le voci sulla presunta gravidanza della showgirl argentina si susseguono da ormai diversi mesi, da poco dopo che i due hanno annunciato il loro ritorno insieme.

Nelle ultime settimane erano state condivise delle foto che sembravano essere esplicative dello stato interessante della mamma di Santiago, era stata addirittura diffusa la notizia di una presunta telefonata fatta da Stefano De Martino ad alcuni amici per annunciare l'arrivo della nuova cicogna. A tempo di record sono però poi arrivate le smentite da parte dei diretti interessati, che però non convincono a pieno i loro seguaci, convinti che che i due stiano nascondendo qualcosa.