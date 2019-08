Belen Rodriguez pazza d'amore per De Martino: "Manchi come l'aria"

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono davvero (di nuovo) innamorati. O per lo meno è quello che emerge dalle foto che pubblicano sui social, dagli sguardi intrisi di passione e dalle frasi d'amore scambiate pubblicamente. Negli ultimi giorni Stefano De Martino è dovuto tornare in Italia per alcuni impegni di lavoro e Belen è rimasta a Ibiza con Santiago e con una parte della sua famiglia che l'ha raggiunta. Ci sono tutti, o quasi, sull'isola spagnola: c'è Jeremias con la sua amata Soleil Stasi e ci sono Veronica e Gustavo, i suoi genitori. Mancano Cecilia e Ignazio Moser, che da quanto pubblicano nelle loro storie in questi giorni si trovano in Trentino, nella tenuta agricola della famiglia del ragazzo. Pare che tra le due sorelle Rodriguez in questi giorni il rapporto si sia raffreddato, perché Stefano De Martino non vedrebbe di buon occhio la frequentazione di sua moglie con la sorella, che farebbe una vita troppo mondana.

Le giornate di Belen e Santiago trascorrono comunque tranquillamente tra giochi e tanto relax nella splendida villa della showgirl argentina a Ibiza. Belen si dedica per la maggior parte del tempo a suo figlio, che ormai ha 6 anni ed è sempre più simile al suo papà. Quando arriva la sera, però, forse alla showgirl sale un po' di malinconia per l'assenza del suo amato Stefano. Ieri sera ha pubblicato una splendida foto nel suo profilo Instagram, uno scatto in bianco e nero che la ritrae sdraiata a letto intenta a guardare qualcosa sul telefono.