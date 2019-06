Belen Rodriguez, la foto che smentisce la gravidanza

Erano settimane che le voci su una possibile nuova gravidanza di Belen Rodriguez si rincorrevano. Foto con la pancia coperta, le mani di Stefano De Martino delicatamente appoggiate sul ventre, abiti ampi a voler nascondere qualcosa: immagini che avevano fatto credere a tutti dell’imminente arrivo di un secondo figlio. Ma la coppia più paparazzata del momento ha messo la parola fine al chiacchiericcio con alcune foto che parlano da sole.

Nelle scorse ore, infatti, Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti privati mentre si trucca allo specchio. Le immagini, scattate nel bagno della casa di Ibiza dove la coppia si trova, immortalano la bella argentina in bikini con la pancia indubbiamente piatta. Nessun accenno di pancino e, a dirla tutta, neanche un accenno di grasso. Anche se la foto potrebbe essere stata scattata settimane fa, per molti questa è la prova definitiva: "Ok non mi pare tu sia incinta come tutti dicono", "Ma chi dice che hai il pancino sospetto?", "Menomale che era incinta", "E lei sarebbe incinta?".

Nonostante la foto sia abbastanza evidente, molti follower hanno però commentato che, nei primi mesi di gravidanza spesso la pancia non si vede, sperando ancora sul lieto evento per Belen e Stefano: "Magari è una foto di qualche settimana fa", "La mia migliore amica anche con il secondo era piatta fino a cinque mesi", "Io fino a tre mesi e mezzo di gravidanza avevo la pancia piatta..quindi potrebbe anche essere".

