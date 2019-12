Belen Rodriguez ha fretta e abbandona il suv in mezzo alla strada

Nel nostro Paese questo è il momento dei brindisi e delle cene di Natale, degli incontri per gli auguri e dei "se non ci vediamo prima, buon Natale e buon anno." È un'usanza alla quale non sono immuni nemmeno i volti noti e che a quanto pare ha contagiato anche Belen Rodriguez, ormai milanese d'adozione. Nella fretta, però, la showgirl argentina commette un'infrazione al codice della strada, immediatamente catturata dai paparazzi.

Da quando è tornata con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra più serena e rilassata. L'atmosfera familiare e l'amore dei suoi due uomini le ha ridato l'equilibrio emotivo. La showgirl dedica gran parte del suo tempo al lavoro e appena stacca corre a casa da Santiago e da Stefano per trascorrere le serate in famiglia. Ogni tanto, però, anche lei fa uno strappo alla regola e si concede qualche ora di svago in compagnia delle amiche più care, tanto più ora che si avvicinano le feste ed è tempo di auguri. Nei giorni scorsi Belen è stata avvistata dai paparazzi in un noto locale del centro di Milano. Non ci sarebbe nulla di strano, se per la fretta di raggiungere le sue amiche non avesse parcheggiato il suo imponente suv sulle rotaie del tram. Una svista o un atto volontario?

Che trovare parcheggio a Milano sia molto complicato è noto, soprattutto nel centro storico, ma nulla può giustificare la sosta selvaggia sulle rotaie del tram. A segnalare l'infrazione grave al codice della strada da parte di Belen Rodriguez è stato il settimanale Nuovo, che ha pubblicato un ampio reportage fotografico del parcheggio creativo della showgirl argentina. Non è chiaro per quanto tempo Belen abbia lasciato il suo suv sulle rotaie, probabilmente si è trattato di pochi minuti dal momento che, dalle foto pubblicate, non risultano passaggi di mezzi sulla via ferrata.

La showgirl argentina non è certamente la prima a inventare la sosta sulle rotaie del tram a Milano, prima di lei ci sono stati diversi altri personaggi noti alle cronache che hanno ben pensato di parcheggiare dove non è consentito. Tra tutti si ricorda Lapo Elkann, che solo pochi anni fa bloccò la circolazione dei tram per una lunga mezz'ora con il suo suv camouflage nel centro di Milano. Era l'ora di punta e il rampollo di casa Agnelli decise di lasciare la sua vettura sulle rotaie di corso San Gottardo, una delle principali arterie della viabilità che conducono al cuore di Milano. In quel caso le linee furono deviate e a Lapo Elkann venne comminata una salatissima multa. Belen sarà più fortunata?