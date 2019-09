Belen Rodriguez incanta con un topless in bianco e nero

Belen Rodriguez è considerata una delle donne più belle della televisione italiana e i numeri raggiunti su Instagram non fanno che avvalorarlo. La showgirl argentina è particolarmente apprezzata per sue doti estetiche, che lei ama mettere spesso in evidenza per la gioia dei quasi 9 milioni di follower che la seguono. Non lesina scatti sensuali la moglie di Stefano De Martino, che anche poche ore fa ha condiviso un ritratto artistico molto sensuale.

Una delle ultime foto condivise da Belen Rodriguez su Instagram è uno scatto realizzato da Vincent Peters, uno dei fotografi di moda più apprezzati degli ultimi anni, famoso per i ritratti in bianco e nero alle donne più belle del pianeta. Le sfumature profonde dei grigi e dei neri nella fotografia di Belen realizzata da Peters contribuiscono a rendere l'immagine straordinaria. Tuttavia, chi segue la showgirl argentina difficilmente in questo scatto ha notato le sfumature della scala di grigio.

Belen, infatti, indossa solo una camicia bianca completamente aperta sul davanti e non indossa biancheria. I seni sono coperti solo dalle sue mani che vi si posano sopra, che ne lasciano intravedere ampie porzioni. È uno scatto di oggettiva rilevanza artistica che è stato molto apprezzato dai follower di Belen, che non le hanno risparmiato complimenti. Indifferentemente uomini e donne hanno commentato positivamente l'immagine condivisa dalla showgirl argentina. “ In questo scatto il fotografo ha immortalato la tua essenza di bellezza unica ”, scrivono sotto il post, dove non mancano le critiche da parte di chi pensa che Belen esageri nel mostrarsi in abiti succinti: “ Ma un vestito chiuso ce l'hai? ” Sono numerosi anche i commenti ironici che vorrebbero la foto senza le mani sul seno: “ Se sei felice e tu lo sai batti le mani!", "Se quelle mani potessero parlare".

Belen ha nuovamente fatto centro con uno scatto che ha incontrato il gradimento dei suoi seguaci, che l'hanno premiata con oltre 250mila like.