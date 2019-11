Belen Rodriguez lancia la challenge social: la sua spaccata è virale (e sexy)

Belen Rodriguez sta mandando in tilt i social. Questa volta però non c'entrano foto senza veli o scatti hot. La showgirl argentina sta infiammando Instagram grazie a una challenge che ha lanciato nelle scorse ore. Belen si è fatta conquistare dalla moda del momento, che vede personaggi famosi "sfidare" i propri fan con una prova singolare. La bella argentina ha scelto di lanciare una sfida social ai suoi milioni di follower, invitandoli a replicare una sua posa super sexy.



Nei giorni scorsi la conduttrice di "Tu si que Vales" ha realizzato un servizio fotografico per una campagna pubblicitaria. Uno degli scatti più audaci ha immortalato Belen Rodriguez con una sexy tutina maculata, mentre stende la gamba sul muro in una posa davvero elastica. La foto ha colpito così tanto i suoi seguaci da spingere Belen a lanciare loro una sfida. Replicare la sua posa, meglio se su tacchi alti e pubblicare fotografie e video con l'hashtag #challengebelen.



Inutile dire che la sfida ha raccolto un notevole successo nelle ultime ore. L'hashtag è uno dei più utilizzati sul social network e miglia di persone stanno compiendo la missione impossibile. Bambini, donne e uomini, addirittura cani e gatti: tutti a replicare la sua sexy posa. C'è chi ha dimostrato di avere doti speciali, chi invece ha provato a barare (mettendo una scarpa sulla mano sfruttando l'effetto ottico favorevole), chi ancora ha replicato lo scatto per strada, in ascensore o addirittura mentre fa le pulizie. Insomma tutti pazzi per la challenge di Belen. La conduttrice, che sabato scorso era finita nel mirino dei gossip per il bacio di riconciliazione con Emma Marrone (ospite nel programma serale di Belen), sta apprezzando e sostenendo i suoi fan. La moglie di Stefano De Martino sta condividendo i video più divertenti e simpatici nelle Storie del suo profilo Instagram, invitando altri seguaci a sfidarla.

Intanto, nell'ultima puntata di "Tu si que Vales" la Rodriguez si è resa protagonista di una simpatica gaffe. Sul palco sale Gaggy Yatarow, campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l'atleta solleva il suo corpo, e per la sua prova ha chiesto l’aiuto di Belen. La conduttrice doveva prestarsi ad essere sollevata come se fosse una bandiera. Il campione riesce nell’impresa ma colpisce così tanto l’argentina che esclama: “ Non ho mai visto tutti questi muscoli in vita mia – salvo poi scusarsi con il compagno De Martino per le parole - Scusami Stefano, non ti offendere eh… ”.