Belen Rodriguez sfoggia il lato B in foto e il web insorge: "Non lavori mai"

Dopo essere tornata nelle vesti di conduttrice a Tù sì que vales, Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Prosegue a gonfie vele la sua love-story con il ritrovato coniuge Stefano De Martino, da cui ha avuto il primogenito Santiago, e intanto la showgirl argentina fa parlare di sé per via della sua recente scelta di lasciare l'Italia e volare all'estero, accompagnata dalla sorella Cecilia Rodriguez. Tornata attiva su Instagram nelle ultime ore, Belencita ha postato delle nuove foto seducenti, tra cui una in particolare, che la immortala mentre mostra con fierezza il suo lato B. La foto in questione, che ha fatto incetta di like e commenti, e che fa discutere molto sui social, è stata realizzata lontano dal Bel Paese, a Tenerife, un'isola situata nell'oceano Atlantico e appartenente alla Comunità autonoma delle Isole Canarie.

La showgirl 35enne è volata all'estero insieme all'inseparabile sorella minore Cecilia Rodriguez (29 anni), per la realizzazione di uno shooting esclusivo di "coppia". E per i primi scatti del nuovo servizio fotografico condivisi con il web, non sono tuttavia mancati i commenti degli utenti. Oltre ai messaggi di complimenti giunti da parte dei fedeli sostenitori di Belen Rodriguez, per quest'ultima non si sono fatte attendere le critiche social. Non a caso, sotto l'ultima foto postata da Belencita, in cui la modella sfoggia una perfetta silhouette e indossa un succinto bikini, si legge: "Ma non lavori mai?".

A dispetto delle critiche, giunte da parte di chi suppone che l'argentina si sia concessa l'ennesima vacanza di lusso, va detto che la conduttrice sta lavorando anche in qualità di imprenditrice e influencer marketing, per il lancio promozionale della linea da lei stessa ideata. Belen Rodriguez, proprio insieme alla sorella, ha realizzato un brand di costumi da bagno, Me fui 2020. Motivo per il quale ha preso un volo per raggiungere Tenerife, il paradiso terrestre dove si è tenuto lo shooting dell'argentina in coppia con l'ex gieffina Chechu.

Belen Rodriguez e il progetto per il piccolo schermo

In una recente intervista concessa a Tv, sorrisi & canzoni, l'inarrestabile Belen Rodriguez ha confermato di avere in cantiere anche un altro progetto, che la vede protagonista nei panni di sceneggiatrice. La showgirl sta scrivendo di suo pugno una serie televisiva e ha precisato che è alla ricerca di una tv a cui poter affidare la sua idea pensata per il pubblico del piccolo schermo. “Di tutto quello che faccio per lo spettacolo presentare è la parte che mi piace meno -ha fatto sapere la moglie di Stefano De Martino, nella sua ultima intervista-. Preferisco cantare, ballare, recitare e scrivere. Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me e appena sarà pronta la proporrò a una tv”.