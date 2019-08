Belen Rodriguez riunisce la famiglia ma il padre fa un gestaccio

Dopo alcune settimane di vacanza solitaria, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono uniti ai loro familiari. Quella di trascorrere alcuni giorni in isolamento è stata una richiesta del marito della showgirl, che desiderava avere del tempo tutto per sé con sua moglie e suo figlio dopo tanti anni di lontananza. Una richiesta accettata di buon grado dall'argentina, che come tutti sanno ha un rapporto molto stretto con i suoi familiari.

Il “clan Rodriguez” è molto unito e non è raro vedere immagini che li ritraggono tutti insieme durante le feste o qualsiasi occasione possa essere valida per riunirsi. Belen e Stefano sono nella loro casa di Ibiza da diverso tempo e sulla stessa isola ci sono anche Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser, che finora non si sono mai incrociati con i cognati. Forse aspettavano l'arrivo sull'isola dei loro genitori per fare una rimpatriata, così come si evince dalle storie di Belen, di Cecilia, di Ignazio e anche di Veronica Cozzani, madre delle argentine. Ed è proprio sul profilo della donna che è apparsa la foto che sta facendo molto discutere in queste ore, per un presunto gestaccio di Gustavo, suo marito. Seduto accanto a Belen, durante lo scatto l'uomo sembra proprio che stia alzando il dito medio. A chi sarebbe rivolto? Non è chiaro il motivo di tale gesto, che probabilmente può essere archiviato come una semplice goliardata, un modo come un altro per distinguersi nella fotografia. Non è però piaciuto ai seguaci di Veronica Cozzani, che hanno trovato sconveniente il comportamento del padre di Belen Rodriguez. “ E anche questa grezzata se la poteva risparmiare. Almeno non pubblicatela! ” scrive una ragazza, a cui si accodano tanti altri: “ Sempre raffinato il papà di Belu ”, “ Il padre quel gesto se lo poteva risparmiare però”, “Peccato per il dito medio di suo marito!!! ”