Belen Rodriguez scalda i suoi follower su Instagram con una foto sexy

Belen Rodriguez ogniqualvolta pubblica una sua foto su Instagram manda in delirio i suoi quasi otto milioni di follower.

La bella showgirl argentina è sicuramente una delle donne più belle e chiacchierate del mondo dello spettacolo, soprattutto per quanto concerne la sua vita privata. La 32enne di Buenos Aires ha appena finito una relazione duratura con il centauro della Suzuki in Motogp Andrea Iannone. Non è dato a sapere se Belen sia single o impegnata in questo momento, l'unica cosa che traspare dai suoi scatti e dalle sue parole è una serenità ritrovata.

Un paio di settimane fa si era parlato di una sua presunta relazione con il cestita argentino Cerella, ma era stata la stessa Belen con una foto sui social a "smentire" la cosa: "Viaggio sola". Belen, dunque, sembra essere single e concentrata solo sul lavoro.

L'ex di Fabrizio Corona e Stefano De Martino ha postato un'altra foto sexy e provocante su Instagram che la ritrare in costume con alle spalle un cavallo e la seguente didascalia: "Senza paura di essere felice". Questo scatto ha scatenato i tantissimi suoi fan su Instagram che hanno invaso la sua bacheca di commenti di ogni genere.

[[

]]