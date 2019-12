Belen Rodriguez si spoglia e il dettaglio non sfugge: "La farfalla amata da tutta Italia"

Oltre 250 mila like per uno degli ultimi post pubblicati: Belen Rodriguez su Instagram raccoglie grandissimi numeri con la maggior parte dei suoi scatti nei quali mette in evidenza l'innata sensualità latina. L'ultima foto pubblicata sul profilo Instagram della showgirl argentina è un trionfo di commenti e di apprezzamenti, soprattutto per il dettaglio intrigante, accolto dai suoi fan con gioia.

Belen Rodriguez è una donna che piace. Ha tantissimi ammiratori che non si perdono un solo post che la showgirl argentina condivide su Instagram, dove ha superato quota 9 milioni. La moglie di Stefano De Martino è appassionata di fotografia, ha un elevato senso estetico e il suo streaming foto è un susseguirsi di scatti artistici di elevato valore. Sbirciando sul suo profilo si nota una certa passione dell'argentina per le fotografie in bianco e nero, nelle quali viene esaltata la profondità del suo sguardo e l'armonia del suo corpo.

È in bianco e nero anche l'ultimo post condiviso da Belen Rodriguez, opera di Vincent Peters. Lui è uno dei fotografi attualmente più apprezzati dalle star di Hollywood e della moda, sfogliando il suo portfolio social si possono ammirare splendide fotografie di icone inarrivabili come Cameron Diaz, Cindy Crowford, Irina Shayk, Charlize Theron, Cristiano Ronaldo e Mickey Rourke, solo per citare alcuni dei protagonisti delle sue immagini. La peculiarità dell'arte fotografica di Peters è l'utilizzo quasi esclusivo della monocromia, una firma distintiva del suo lavoro capace di mettere in risalto i dettagli dei suoi scatti.

Tra tutte queste bellezze, miti e icone, c'è anche Belen Rodriguez. Lo scatto che ha condiviso la showgirl sul suo profilo è di quelli che mozzano il fiato. L'argentina è completamente nuda, il suo corpo è coperto solo da un telo bianco, che lascia scoperte ampie porzioni di pelle. Qualcuno nei commenti ha associato la posa di Belen a quella della Venere, in una moderna reinterpretazione di una delle divinità che nel corso dei secoli ha maggiormente ispirato i più grandi artisti. È u n paragone forse eccessivo ma l'impatto estetico con l'immagine di Peters è molto forte.

Tra i tanti commenti di apprezzamento, impossibili da quantificare, e qualche critica sull'eccessiva esibizione del corpo nudo, che non manca mai, c'è qualcuno che non ha potuto fare a meno di notare il dettaglio dell'immagine. Nello scatto, infatti, fa nuovamente capolino l'ormai iconica "farfallina", il tatuaggio inguinale di Belen Rodriguez. "Da un po' non si vedeva la farfallina", scrive un attento follower dell'argentina, evidentemente impaziente di rivedere il tatuaggio diventato famoso a Sanremo. "La farfalla amata da tutta Italia", scrive un altro a cui fanno seguito anche altri utenti, felici nel rivedere uno dei tatuaggi che hanno maggiormente solleticato le fantasie degli italiani negli ultimi anni.