Stefano non si contiene e morde il lato b di Belen

Dopo il tanto atteso riavvicinamento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno godendo una vacanza super romantica, condividendo con i follower ogni istante della loro estate piena d’amore, di sorrisi e di spensieratezza.

Una complicità che la coppia ha ritrovato insieme, oggi più affiatata che mai. A dimostrarlo, ancora una volta, dopo i numerosi video e scatti bollenti degli ultimi giorni, è quanto condiviso ieri dalla sexy showgirl tra le sue storie di Instagram. Nel video in questione, Belen inquadra Stefano mentre si rilassano insieme con lo sfondo del tramonto sul ponte della barca che i due hanno voluto dedicare al piccolo Santiago. Il ballerino non perde occasione per coccolare e riempire di attenzioni la sua dolce metà, seminando un po’ di invidia e altrettanto apprezzamento tra i fan che li seguono sui social. Così, mentre abbraccia il lato b di Belen, ne approfitta per dare un tenero morso sul fondoschiena, alzando in un batter d’occhio la temperatura su Instagram.

Insomma, un gesto che ha fatto sorridere, come per dire: “Adesso ti mangio!” . Ma la domanda più frequente tra i follower della coppia è sempre la stessa: cosa ci sarà da aspettarsi dal ritorno di fiamma e in che direzione andrà la loro storia?

