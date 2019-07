Santiago, la barca da 280.000 euro di Belen e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno presentato la loro nuova imbarcazione sui social solo pochi giorni fa. Il Santiago (è così che si chiama) ha stupito tutti per la sua eleganza e sinuosità e adesso è possibile sapere qualche dettaglio in più di questo motoscafo di lusso, dal costo di oltre 200.000 euro.

L'imbarcazione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è un grande classico dei cantieri navali italiani, un Positano 38 Open, così come si legge sull'elegante pedana di poppa in teak. È un motoscafo lungo circa 12 metri (11,50 metri per l'esattezza, il corrispettivo di 38 piedi) che i coniugi De Martino hanno fatto accuratamente personalizzare per renderlo ancora più esclusivo. Deriva direttamente dai gozzi sorrentini ma è stata completamente rivista nelo stile per diventare qualcosa di unico, un vanto per il Made in Italy. È una barca interamente realizzata nello storico cantiere navale di Castellammare di Stabia, che Belen e Stefano hanno voluto provare per la prima volta nelle acque di Capri.

La coppia ha mostrato alcuni dettagli dell'imbarcazione tramite Instagram. Nel pozzetto trovano posto comodi divani in pelle nautica disposti attorno a un ampio tavolino, ideale per consumare i pasti con vista mare a 360 gradi. Grandi cuscini sono presenti anche a poppa e a prua, dove sono state ricavate ampie zone prendisole per rilassarsi in rada, che Stefano e Belen hanno già provato e gradito. La postazione di comando è all'avanguardia per tecnologia e dotazioni di controllo della rotta e della posizione. Il tutto può essere riparato con un tendalino di grandi dimensioni, perfetto per creare ampie zone d'ombra quando il sole si fa cocente. Non manca il doccino a poppa con acqua dolce per eliminare la salsedine prima di tornare a bordo dopo un bagno in mare rigenerante, così come è presente un tender per 3 o 4 persone per arrivare sotto costa. Sotto coperta sono presenti due cabine, entrambe ampie e arredate di tutto punto, con illuminazione led e armadi di discrete dimensioni. La dinette è in teak, prevede un tavolo estraibile e divani confortevoli per chi cerca un po' di tranquillità lontano dal solleone. La propulsione è affidata a due potentissimi motori Nanni diesel-eco da 370 hp a 8 cilindri, capaci di spingere il Santiago fino alla velocità di punta di 34 nodi, circa 63 Km/h. Questa imbarcazione di lusso che Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono voluti regalare, forse per suggellare definitivamente il ritorno di fiamma, ha un costo approssimativo di 280.000 euro da listino, ovviamente IVA esclusa.