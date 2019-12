Belen si affaccia al balcone. E la rete la massacra per il look

Belen Rodriguez ha scelto di trascorrere il Natale in famiglia a Napoli, terra natia di suo marito Stefano De Martino. È il primo Natale che la coppia trascorre insieme da quando si è riunita, per la gioia del piccolo Santiago.

Il clan dei Rodriguez quest'anno si è diviso. I genitori di Belen sono volati in Argentina per trascorrere le feste con i parenti mentre Cecilia è andata a Trento insieme al suo compagno Ignazio Moser per festeggiare il Natale con la famiglia del famoso ex ciclista italiano. Non capita spesso che la famiglia Rodriguez trascorra il Natale divisa ma le nuove esigenze hanno richiesto una momentanea lontananza. Belen e Cecilia difficilmente si trovano distanti quando ci sono grandi eventi da festeggiare e forse per questo motivo hanno sentito particolarmente la mancanza l'una dell'altra, tanto da dedicarsi un malinconico " mi manchi " tra i commenti pubblici del profilo Instagram.

Il Natale a Napoli di Belen Rodriguez è stato all'insegna del relax e del divertimento, in compagnia dell'allegra brigata della famiglia De Martino. Il clima della città partenopea è stato particolarmente clemente in questi giorni di festa, con temperature miti e cielo azzurro che hanno permesso a Stefano e a sua moglie di godere a pieno della bellezza di questa città. Molte sono state le storie condivise da entrambi, la maggior parte delle quali raccontano una normale routine familiare, come tante se ne vedono nel nostro Paese. Tra pranzi luculliani, risate e divertimento, Belen Rodriguez non può certo dire di essersi annoiata nel suo primo Natale napoletano dopo tanti anni.

La showgirl argentina ha voluto condividere sul suo profilo anche una foto celebrativa della città di Napoli. Belen si trova sul balcone di un noto hotel di lusso della città campana mentre alle sue spalle si staglia la sagoma inconfondibile del Vesuvio in tutta la sua imponenza. È uno scorcio caratteristico di Napoli dal quale si intravede anche un po' di mare del golfo, che la moglie di De Martino ha voluto omaggiare con uno scatto che ha fatto il pieno di like. Tuttavia, nonostante i tanti apprezzamenti e commenti di auguri, non sono mancate le critiche per Belen Rodriguez. Nello scatto la showgirl indossa una semplice t-shirt a maniche lunghe e un paio di comodi jeans skinny, il tutto portato con gli stivali Chelsea. Un look semplice e acqua e sapone che però non è piaciuto ad alcuni fan, secondo i quali l'abbigliamento scelto non la valorizzerebbe. C'è chi è andato oltre, disprezzando quasi lo stile di Belen: " Non ti offendere, è più bello il panorama che tu. "