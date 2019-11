Ecco dove nasce la rivalità tra Belen e la de Lellis

Da qualche giorno impazza il gossip sul presunto litigio tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Dopo il lungo sfogo della compagna di Andrea Iannone è arrivata una frecciatina non troppo velata dell'argentina nei suoi confronti. In tanti si chiedono cosa possa essere successo tra due delle influencer più note del Paese e il settimanale Spy ha cercato di mettere a posto i pezzi di un puzzle che sembra essere piuttosto complicato.

“ Giulia e Belen non sono amiche. Anzi Belen mal digerisce Giulia che, di certo, non è una che le manda a dire ”, scrivono sul magazine di gossip facendo riferimento ai due macro episodi che tutti hanno visto come l'inizio di una faida. Sul settimanale si analizza la situazione partendo dall'allontanamento di Giulia De Lellis da Cecilia Rodriguez e, quindi, Ignazio Moser, con i quali l'influencer aveva condiviso lunghe settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra loro non si ricordano particolari screzi durante il reality ma, una volta terminata l'avventura, il rapporti si sono raffreddati e l'ultima apparizione pubblica insieme risale alla presentazione del libro degli Oneston.

Da quel momento le loro strade hanno preso direzioni diverse. Era maggio 2018 e tra Giulia De Lellis e Andrea Damante tirava già aria di crisi. Forse proprio il fatto che Cecilia e Moser abbiano stretto un rapporto con il suo ex, con il quale si sono spesso fatti vedere insieme, ha contribuito all'allontanamento. Per altro, Damante stesso è al centro di un gossip lanciato dal settimanale Chi, che lo vede coinvolto in una presunta liason amorosa proprio con Belen. Sarebbe stato un flirt rapidissimo ma tanto sarebbe bastato per mettere zizzania in un rapporto che già non si basava su rapporti idilliaci.

Ci sarebbero anche altri elementi che porterebbero a pensare a una vera faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. A Venezia, per esempio, l'influencer si è mostrata in compagnia di quello che, fino a poco tempo fa, è stato lo stylist di Belen Rodriguez per ben 10 anni. Un affronto troppo grande per l'argentina, ha replicato a modo suo con un post su Instagram nel quale ha ringraziato tutti quelli che negli ultimi 2 lustri le sono stati vicini per supportarla e, tra loro, non c'era proprio Giuseppe Dicecca. Un caso? Pare di no, stando a quanto riferisce Spy, che conferma come i rapporti tra Belen e lo stylist si siano definitivamente interrotti.

Non sono certo finiti qui gli elementi che compongono il puzzle della presunta guerra fredda tra le due primedonne. Secondo il settimanale anche le vendite monstre del libro di Giulia De Lellis, che ha superato il tetto delle 120.000 copie, è oggetto di acredine dato che qualche tempo fa il volume scritto da Belen si era fermato a 10.000. Nessuna delle due protagoniste ha finora smentito o confermato quanto si mormora ma secondo alcuni il loro silenzio varrebbe molto più di mille parole.