Belen spiazza i suoi fan: "Pelosa e bellissima"

Spesso e volentieri Belen Rodriguez non sembra essere di questo mondo. Ed è proprio grazie alla sua infinita sensualità, il fisico slanciato e il corpo super tonico che ha saputo stregare i suoi 8 milioni di follower che, tra genuino apprezzamento e un pizzico d’invidia, non si perdono neanche il più breve aggiornamento.

Tuttavia, di recente la showgirl ha pubblicato una foto che ha suscitato discussioni fra gli utenti. La foto condivisa su Instagram mostra una Belen senza trucco, con dei peli sulle braccia, dettaglio che sicuramente non è passato inosservato non solo ai fan ma anche agli hater.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 6 Lug 2019 alle ore 12:14 PDT

Insomma, per quanto possa essere bella, anche lei, come tutte le donne deve fare i conti con la ricrescita, soprattutto nel periodo estivo quando non è possibile nasconderla. Se in molte trovano doveroso eliminare i peli sulle braccia, non sembra essere il caso di Belen che si mostra acqua e sapone in tutto e per tutto.

Colti di sorpresa davanti all’umanità di Belen, sono molti gli utenti che hanno lasciato un commento nello spazio in basso al post. Qualcuno le ha scritto: “Menomale, non sono l’unica a non togliere i peli sulle braccia!” , “Ma hai i peletti nelle braccia?” , “Pelosa e bellissima” , “È come noi. Non va tanto d’accordo con la ceretta. Che conforto!” . Tuttavia, tra like e cuoricini si scorge anche chi boccia la scelta naturale di Belen: “I peli sulle braccia anche no” .

Infine, un utente fa notare un altro particolare: "Capelli bianchi" . Questa volta, però, diversamente dalla peluria sulle braccia, potrebbe essere semplicemente l’effetto della prima luce del mattino.

