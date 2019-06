Bella Hadid, bikini hot per Vogue Spagna

Nonostante la giovanissima età, appena 22 anni, Bella Hadid ha scalato inesorabilmente la vetta del successo, confermandosi tra le più belle top model al mondo. Una bellezza che la giovane è solita mostrare anche sui social, con scatti che spaziano da semplici selfie a complessi servizi fotografici, passando per le sfilate sul red carpet.

In molte di queste immagini, Bella non è estranea a pose hot che lasciano la pelle scoperta e la immortalano in atteggiamenti decisamente provocanti. Tra i suoi post più recenti uno in particolare ha attirato l’attenzione dei suoi fedeli 24 follower.

La sorellina di Gigi è infatti la protagonista di uno shooting fotografico mozzafiato per il prossimo numero di Vogue Spagna e del quale ci ha regalato alcuni scatti sulla sua pagina Instagram. Immortalata sulla sabbia dorata, Bella ha sfoggiato un bikini marrone con profili bianchi firmato Fendi e si è lasciata fotografare stesa su una tavola da surf dall’obiettivo della fotografa Zoey Grossman.

Se queste sono le immagini scartate, come lei stessa scrive su Instagram, viene quasi da chiedersi quanto siano bollenti le foto che presto vedremo stampate sul magazine. Così, davanti a tanta bellezza, i fan non hanno potuto far altro che ammirare la loro beniamina. Sexy, hot, e wow sono i complimenti utilizzati dagli utenti che più le rendono onore. Tuttavia, qualcuno di loro sottolinea, con un pizzico di sana invidia, la prova costume superata alla grande: “Swimgoal” .

