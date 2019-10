Bella Thorne mostra (orgogliosa) i suoi peli sotto le ascelle

Bella Thorne è bellissima. Sensuale. Eccentrica. E un po' fuori dagli schemi. Solo qualche giorno fa era finita sulla bocca di tutti per aver presentato la sua compagna. Cosa c'è di strano? Nulla, se lei non fosse già fidanzata con Benjamin Mascolo, il cantante del duo Benji e Fede. Per questo motivo, gli utenti in rete si sono sbizzarriti e si sono chiesti come faccia a vivere l'amore questa coppia. Ma Benji e Bella Thorne stanno bene e se ne infischiano delle polemiche.

Ma torniamo all'attrice. Bella, qualche ora fa, ha trovato un altro modo per far parlare di sé. Come? Pubblicando sul suo profilo Instagram un suo video. Bella sfoggia un fisico da urlo in un micro bikini. E mentre balla sensualissima, mangia e beve un cocktail alza le braccia. All'occhio (clinico) degli utenti non è passato insosservato un dettaglio: i (folti) peli sotto le ascelle.

Immeditamente, Bella è stata bombardata di domande, insulti, offese: "Sei bella, ma quei peli fanno schifo". Ma lei non risponde. Sono anni che combatte questa battaglia in difesa della libertà di ogni donna. Così, orgogliosa, sfoggia i suoi peli.