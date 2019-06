Ben Barnes, Jon Bernthal e Charlie Cox in un evento tutto italiano

Sono ancora molti gli abbonati della piattaforma Netflix che devono riprendersi dalle decisioni prese dal colosso del video ondemand riguardo le serie di casa Marvel. Cancellazioni che hanno scosso anche personaggi del mondo dello spettacolo, come ad esempio Eminem, che non si è fatto scrupoli a scrivere su Twitter a Netflix per dare voce al proprio scontento.

Nei mesi passati, infatti, Netflix ha cancellato tutte le serie legate ai The Defenders, come Daredevil e The Punisher. Una cancellazione che ha colto tutti di sorpresa, anche per la qualità alta offerta da alcuni di questi prodotti. E mentre il trailer della nuova stagione di Jessica Jones è stata messa in rete, alcuni si domandano ancora che fine faranno Matt Murdock o Frank Castle.

Tuttavia le due serie sopra citate continuano ad avere un fanbase ancora molto forte, che probabilmente ha spinto alcuni degli interpreti principali a prendere parte al Lionsgates Italy Con, un evento che avrà luogo a Padova a fine giugno dove si riuniranno i protagonisti di Daredevil e The Punisher.

Nella città veneta, infatti, sono attesi Charlie Cox, Ben Barnes e Jon Bernthal, che dedicheranno un intero weekend a parlare con i loro fan, raccontando aneddoti e cercando, forse, di dare un senso alle varie cancellazioni.

