Benedetta Mazza vola in Messico e conquista tutti con i suoi scatti sexy

Benedetta Mazza è impegnata nella promozione della sua community virtuale di consigli e trend, ma ha deciso di volare ai Caraibi per concedersi qualche giorno di relax in vista della fine dell'estate. La bella showgirl è sbarcata in Messico in compagnia di un'amica, scegliendo di soggiornare in un esclusivo resort di Cancun, il Luxury Bahia Principe Sian che si affaccia su una delle baie più suggestive della regione.

In Messico la prorompente modella ha messo in mostra il suo fisico mozzafiato, sfoggiando sexy bikini e pubblicando sui suoi profili social foto sensuali. Lei, che ha saputo trasformare il suo corpo in uno strumento di lavoro per servizi pubblicitari, promozioni e sfilate, si rilassa sulle spiagge messicane tra bagni nelle acque turchesi e immersioni nella splendida Bahía de Akumal. Felice e serena non sembra sentire la mancanza di un partner al suo fianco.

La Mazza, archiviata la storia con Dani Osvaldo e il flirt con Stefano Sala (che dopo la conclusione del Grande Fratello Vip ha deciso di tornare dalla fidanzata Dasha), si sta godendo un'estate da single tra feste, viaggi e impegni lavorativi. La prossima stagione autunnale potrebbe riservarle nuove sorprese in televisione, ma intanto lei si concentra sul suo nuovo progetto online. La community di Beauty Advisor, dove lei dispensa consigli e lancia tendenze in fatto di bellezza e benessere, sta infatti riscuotendo un notevole successo sul web.