Beppe Vessicchio, il commento hot fa arrossire anche Rovazzi

La prima foto social di Fabio Rovazzi con la fidanzata Karen Rebecca Casiraghi ha scatenato l’euforia del maestro Beppe Vessicchio, che si è lasciato scappare un commento hot che ha fatto arrossire anche il giovane cantante.

Rovazzi e la nuova fiamma stanno trascorrendo la loro prima vacanza d’amore ai Caraibi e, dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi che ha immortalato i due insieme, Fabio ha deciso di postare sul suo profilo Instagram il primo scatto ufficiale con Karen. Lo ha fatto in modo simpatico, condividendo con tutti i suoi follower una foto che lo ritrae abbracciato alla compagna mentre osservano l’immensità dell’oceano seduti su uno scoglio. “ Questa roccia è scomodissima ”, ha scritto ironico Rovazzi, raccogliendo tantissimi like e commenti da parte di chi lo segue e di molti personaggi noti, felici per i risvolti nella sua vita sentimentale.