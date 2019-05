Fabio Rovazzi è single: "Io e Karyna ci siamo lasciati"

I fan continuavano a chiedersi che fine avesse fatto Karyna Bezhenar, la fidanzata di Fabio Rovazzi, così il cantante si è visto costretto ad annunciare di essere nuovamente single.

Lo ha ufficializzato attraverso il suo account Instagram e, dopo l’irrefrenabile curiosità dei suoi follower, Fabio Rovazzi ha affidato ai social il suo breve comunicato. “ Per tutti quelli che se lo stanno chiedendo sì, io e Karyna ci siamo lasciati da un po' di tempo – ha fatto sapere il cantante - . Però siamo rimasti in ottimi rapporti ”. Il giovane sembra abbia messo fine alla relazione iniziata con la ragazza proprio nello stesso periodo in cui l’ex amico, Fedez, aveva avviato la conoscenza con quella che è diventata sua moglie, Chiara Ferragni. A differenza del rapper, però, tra Rovazzi e la Bezhenar non c’è stato un lieto fine.