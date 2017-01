Beppe Vessicchio da Fazio ironizza: "Con la De Filippi Sanremo è un po' un presepe"

Quando il pubblico è venuto a sapere che quest'anno Beppe Vessicchio non sarebbe stato sul palco dell'Ariston è subito scoppiata la protesta, tra petizioni e messaggi contro il Festival di Sanremo, i telespettatori hanno mostrato tutto il loro affetto al direttore d'orchestra.

Nemmeno Beppe Vessicchio si sarebbe mai immaginato così tante dimostrazioni di stima e affetto. Così, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha voluto dire la sua una volta per tutte. Il pubblico, infatti, venedendo a sapere che Vessicchio non sarebbe stato sul palco dell'Ariston ha iniziato a fare alcune ipotesi sulla sua assenza. Da una possibile litigio con l'altro direttore d'orchestra ad un suo stop personale.

In realtà la storia è molto più semplice: " Quando Carlo Conti ha scoperto che non avrei seguito nessuna delle canzoni selezionate per la gara mi ha chiamato per dirmi che gli sarei mancato moltissimo. Così mi ha invitato per una serata e anche se non sarò sul palco come direttore, ci sarò lo stesso per un altro motivo. E poi con Maria De Filippi lì sarebbe stato un po' anche un presepe! Giuseppe, Maria ...Comunque venerdì sera ci sarò".