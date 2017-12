Bertè esclusa: "Mi volevano far cantare il brano di altri"

Fatta fuori dal festival perché non disponibile ad interpretare un brano di Biagio Antonacci invece di quello da lei presentato. Loredana Bertè, per settimane data per favorita nei 20 Big di Sanremo e invece rimasta fuori, si arrabbia attraverso i social. «Sono molto amareggiata. Mi sono attenuta al regolamento del Festival presentando, tramite i canali ufficiali, nei tempi e nei modi richiesti, un pezzo al quale credevamo molto. Mi spiace per il mio pubblico, ma ho preferito essere fuori da Sanremo e non tradire il mio mondo artistico piuttosto che essere in gara con qualcosa che non mi somigliava». Replica dell'ufficio stampa: «Era una semplice proposta perché ci tenevamo alla sua presenza...»