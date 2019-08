Beyoncé pensa una reunion delle Destiny’s Child con la formazione originale

Secondo un’indiscrezione che è stata lanciata dal Daily Mail, la celebre girl band delle Destiny’s Child che ha popolato il panorama della musica black a fine anni ’90, potrebbe tornare molto presto onstage per un tour celebrativo. A rivelarlo è una fonte vicina a Beyoncé che avrebbe già contattato le componenti del gruppo per organizzare l’attesa reunion.

Il gruppo ha popolato le classiche di tutto il mondo fino al 2006 quando Beyoncé, insieme a Kelly Rowland e Michelle Williams, di comune accordo hanno deciso di prendersi una pausa dalla musica e dedicarsi alle carriere da soliste. Le Destiny’s Child non si sono mai effettivamente sciolte dato che, al Coachella del 2018, hanno già incantato il pubblico con un mini-concerto celebrativo. E ora ci sarebbe la svolta. In vista del ventennale, la girl band avrebbe intenzione di tornare sul palcoscenico in grande stile. Secondo Beyoncé c’è l’intenzione di registrare un nuovo album e di organizzare un tour americano ed europeo.

"Ha cercato disperatamente di portare le ragazze in studio. Il momento migliore è il 2020 – rivela al magazine la gola profonda -. Beyoncè ha notato l’impatto che ottenuto una reunion delle Spice Girls e vorrebbe replicare con qualcosa di ancora più grande. Ha già incontrato Kelly e Michelle". Gli impegni delle tre artiste sono molti ma Beyoncè vorrebbe a tutti costi tornare a cantare insieme alle sue ex colleghe. "Un tour breve ma ampio per assicurare ai fan la possibilità di partecipare. La richiesta è enorme e l’amore per le Destiny’s Child non è mai cambiato". La voce però non ha ancora avuto nessuna conferma.