Beyonce è di nuovo incinta? Gli indizi nelle ultime foto social

Beyonce è in attesa del quarto figlio? Secondo i suoi fan sì. La popstar si è presentata al Festival Made in America in Pennsylvania con un look casual che ha insospettito i suoi ammiratori. Shorts corti e camicia sahariana hanno nascosto le forme morbide della cantante e la borsa-marsupio sapientemente posizionata sul ventre ha scatenato il gossip social. Beyonce ha pubblicato alcune foto dell'evento e del suo outfit sui social network e nei commenti i fan si sono sbizzarriti con le supposizioni: " Sei incinta oppure no? ", " E' incinta di sicuro ", " Il marsupio è per nascondere la gravidanza ".



Dopo la nascita della primogenita Blue Ivy e l'arrivo dei gemelli Rumi e Sir la cantante americana potrebbe essere dunque in attesa del quarto figlio dal marito, il rapper Jay-Z. Anche secondo la stampa internazionale Beyonce sarebbe in dolce attesa e da circa un mese sulle riviste di gossip non si parla di altro. Le foto pubblicate sul profilo Instagram dalla popstar, infatti, hanno seminato indizi: vestiti ambi, fasce e accessori intorno alla pancia stanno stuzzicando l'attenzione di giornalisti e follower.

In molti sostengono però che le sue forme generose siano dovute alla precedente gestazione. La gravidanza gemellare ha infatti messo a dura prova il corpo della popstar e forse le rotondità sono un residuo del passato. Del resto fu lei ad ammetere che dopo la nascita dei gemelli si sottopose a una dieta ferrea (da fame) per tornare in forma.