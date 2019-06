Ecco come si sono innamorati Bianca Atzei e Stefano Corti

La cantante Bianca Atzei e la "Iena" Stefano Corti ormai non si nascondono più. La loro storia d’amore è finita su tutti i giornali di gossip e ormai i due si fanno vedere in pubblico sempre più spesso. La curiosità dei loro fan, però, è quasi morbosa e sia la cantante sarda sia l’inviato ricevono continuamente domande via social sulla loro relazione. Un invito a nozze per l’irriverente Stefano Corti che, sul suo profilo Instagram, ha voluto rispondere a qualche curiosità sulla loro vita privata.

La Iena ha così spiegato come si sono conosciuti lui e la Atzei. Galeotto fu, è proprio il caso di dirlo, un concerto di Anna Tatangelo, svoltosi in inverno, al quale entrambi erano presenti. Corti, in quell’occasione, aveva addirittura fatto una foto insieme ad Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, scatto che ha voluto condividere nelle sue Stories per spiegare dove è scoccato il colpo di fulmine con Bianca Atzei. Sembra dunque che la passione tra i due sia scoppiata sulle note di brani come "Non dirgli mai", una conoscenza che li ha poi portati a rincontrarsi e a suggellare il loro amore.

La cantante, dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi, ha ritrovato il sorriso accanto a Corti che di simpatia ne ha da vendere. Un follower gli chiede " Prima cosa che ti ha colpito di Bianca? ", e lui, ironico e sarcastico risponde: " Te ne dico almeno due, è molto piccola quindi non ingombra, non ho bisogno di fare l’abbonamento a Spotify (risparmio). A parte gli scherzi, gli occhi ".

