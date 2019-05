Nuovo amore per Bianca Atzei? Una "iena" ha rubato il suo cuore

È stata la compagna di Max Biaggi, ma la loro relazione è tristemente naufragata in un mare di accuse e polemiche. Bianca Atzei ha cercato di restare a galla ma non è riuscita a voltare pagina, almeno fino ad ora. Come ha riportato Yahoo notizie, la cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, finalmente avrebbe trovato un nuovo amore. La scelta sarebbe caduta su Stefano Corti.

La "iena" del celebre programma tv di Mediaset, è stato fotografato da Diva e Donna mano nella mano con la Atzei. La foto ha messo a tacere i rumor e i pettegolezzi che, da qualche tempo, hanno popolato le pagine dei settimanali. Alla luce dei fatti però, non si sa quando e come è scoppiata la scintilla fra i due, ma nel vederli insieme, pare che ci sia una grande sintonia.

Lei ha 32 anni, lui 33. Si conoscono da qualche tempo, ma solo di recente sono stati travolti dal sentimento e dalla passione. Mentre Bianca Atzei fino a qualche mese fa si è tenuta distante dalle cronache rosa, dopo la difficile rottura con Biaggi, la iena invece è stato fidanzato con Veronica Ruggeri. I due più volte hanno condiviso il loro amore su i social, e una proficua attività lavorativa, ma sembra che entrambi ora hanno preso strade diverse. Se la storia tra i due durerà? Non resta che aspettare la prossima mossa.