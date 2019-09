Bianca Atzei rivela: "Un malore a Sanremo mi ha salvata. Oggi il mio cuore batte"

Bianca Atzei sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. L'amore ritrovato al fianco del nuovo compagno Stefano Corti, la sua ultima canzone "La mia bocca" tra le più trasmesse in radio e il suo tour estivo l'ha vista protagonista in giro per l'Italia. Quattro anni fa, però, la bella cantante sarda ha vissuto un vero e proprio dramma. Mentre si trovava a Sanremo per partecipare al Festival della canzone italiana, Bianca Atzei ha avuto un malore che l'ha costretta a un'operazione al cuore che le ha salvato la vita. A raccontarlo è stata lei stessa nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Starbene che, nel numero in edicola, parla del "Concerto del Cuore" dove la Atzei sarà protagonista il 29 settembre.

" A Sanremo una notte mi sono svegliata molto agitata, avevo la tachicardia ma tutti pensavano fosse l'ansia del debutto - racconta la cantante sulla rivista -. Conclusa la gara la situazione è peggiorata. Dovevo fare le prove per il mio tour ma faticavo a respirare. così sono corsa in ospedale e dopo gli esami ricordo lo sguardo serio del medico. Mi ha detto che avrebbe dovuto operarmi d'urgenza perché avevo un forame perivalvolare ". Un difetto congenito dalla nascita che però la cantante non sapeva di avere visto che non aveva mai mostrato sintomi: " In pratica c'era un foro nel cuore, fra atrio e ventricolo. Di solito si chiude nelle prime settimane di vita, ma nel mio caso era rimasto aperto. Così mi hanno messo una protesi di acciaio, una specie di ombrellino ".