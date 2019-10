"Bianca Guaccero è dimagrita?". La sua risposta mette a tacere gli haters

Da qualche tempo Bianca Guaccero è sotto attacco sui social per via della sua forma fisica. La conduttrice viene accusata su più fronti di eccessiva magrezza e il body shaming si spreca nei profili. Approfittando dell'argomento trattato a Detto Fatto da Jonathan Kashanian, esperto di moda che ha disquisito sulla forma fisica delle star, Bianca Guaccero ha colto la palla al balzo per spiegare una volta per tutte i suoi cambiamenti rispetto al passato, se mai ce ne fosse stato bisogno.

“ Qualche anno fa ero più in carne, anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che avevo. Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante. Il mio metabolismo è cambiato ”, ha raccontato la conduttrice spiegando di aver avuto un'accelerazione. Il pubblico ha evidentemente notato questa tendenza al dimagrimento di Bianca Guaccero e, come spesso accade in questi casi, i leoni da tastiera si sono riversati sul suo profilo per attaccarla. C'è un episodio in particolare che, nello specifico, ha colpito la conduttrice nel profondo: “ Mi hanno detto: ‘Fai schifo, vai in una clinica per l'anoressia'. Io non rispondo quasi mai, ma quella volta lo feci e scrissi: ‘Se fossi stata veramente malata di anoressia, una cosa del genere mi avrebbe aiutato?' Molti invece di andare da uno psicologo di sfogano sui social network. ”

La Guaccero sembra non curarsi degli attacchi ma ha sempre la risposta pronta. Corretta, arguta e mai volgare, la conduttrice è spesso riuscita a mettere a tacere le critiche, come quando pochi mesi fa condivise lo scatto del suo lato B, silenziando definitivamente (quasi), quanto l'avevano attaccata per sua forma fisica.