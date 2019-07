Bianca Guaccero criticata sul web. "Sei troppo magra, mangia"

L’ultimo post social di Bianca Guaccero ha suscitato numerose polemiche per la forma fisica della bella conduttrice. Molti follower hanno criticato e scherzato sul seno decisamente piccolo della Guaccero, mentre altri hanno puntato l’attenzione sulla sua magrezza. Secondo alcuni follower, infatti, la presentatrice di "Detto Fatto" sarebbe troppo magra: " È vero bianca sei bellissima ma non dimagrire più all'inizio della tua carriera eri una bellissima ragazza con un bellissimo fisico ora sei bellissima uguale ma cerca di metter su qualche chilo un bacione grazia da Lecce ", " Bianca devi mangiare di più! Si troppu mazza mazza!!! ", " Troppo magra, mangia! ".

Bianca Guaccero, rientrata di recente da una vacanza a Formentera, ha glissato sulla misura del suo seno ma si è voluta togliere la soddisfazione di rispondere, con l’eleganza che la contraddistingue, a chi l’ha criticata sul suo peso. " Io non dimagrisco... non non-mangio, sono solo cambiata – Ha commentato in risposta al suo post la Guaccero -. Anzi ti dirò di più, con i ritmi che abbiamo, alle volte, bisogna essere anche un po’ dei “maratoneti”... allenarsi per tenere in piedi i muscoli. […] Poi spero e mi impegno sempre per esprimere altro nella vita come sul palcoscenico. Non è il kilo, la tetta, il sedere a compasso che restano, ahimè... la pienezza, la pelle liscia, il turgore, col tempo cambiano, anche se non ci sforzassimo con ogni mezzo e ritrovato della medicina per fermare il passaggio del tempo... ciò che resta piuttosto è un sorriso pieno di positività, una lacrima piena di verità, quegli attimi in cui riesci a darti agli altri, a dire quello che senti, sì quello resta. […] Se davvero una donna fosse giudicata solo dalla tetta in più o meno, dall’occhio più a cerbiatta, dalla bocca più carnosa, o dal sedere più antigravità, sarebbe una mortificazione per l’individuo e per tutto il suo immenso mondo interiore" .