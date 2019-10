Bianca Guaccero si emoziona per il messaggio del fratello

Nel corso della trasmissione del programma televisivo di Rai 2, Detto Fatto, specificamente durante la puntata del 22 ottobre, si è assistito a un avvenimento improntato all'insegna di forti emozioni e colpi di scena. Proprio la solare conduttrice Bianca Guaccero è stata la protagonista indiscussa di un lieto evento inaspettato che l'ha totalmente travolta e coinvolta intimamente a tal punto da pervaderla da una miriade di emozioni esaltanti. La presentatrice pugliese, difatti, imprevedibilmente si è vista recapitare a sua insaputa una straordinaria sorpresa che l'ha estasiata ed emozionata. Attraverso la mediazione gradita di Jonathan Kashanian ha ricevuto un video-messaggio il cui protagonista è stato, sorprendentemente, suo fratello maggiore Domenico. La Guaccero è stata talmente colta benevolmente dalla sorpresa e dalla felicità al punto che dopo aver ascoltato e introiettato il messaggio familiare orchestrato del fratello non ha potuto soffocare il suo stato emotivo palesando esternamente i suoi sentimenti. L'artista barese è scivolata con naturalezza nella tenera commozione scoppiando in lacrime, gesti indicativi, quelli tenuti dalla conduttrice, che manifestano il possedimento di virtù personali nobili specchio della personalità notevole della raggiante conduttrice.

Nell'edizione rinnovata della striscia pomeridiana dello show leggero Detto Fatto compare quest'anno anche un nuovo personaggio eclettico e originale, l'ex concorrente del Grande Fratelllo, Jonathan Kashanian. Con la sua presenza stravagante la trasmissione subirà sicuramente degli stravolgimenti in positivo, il suo stile egocentrico contribuirà ad apportare un clima entusiastico e fuori dalle righe. Kashanian all'interno del format ha un proprio spazio dedicato al gossip. In tale momento del programma il co-conduttore provetto, mentre discettava ritualmente la classifica giornaliera, in tale puntata ispirata ai fratelli che sono addentro al mondo dello show biz, ha, imprevedibilmente, glissato dallo scorrere la sua rassegna, e introdotto la piacevole sorpresa dedicata alla timoniera della trasmissione. Il conoscitore di cronaca rosa, sorprendendo tutti, ha interpellato autonomamente il regista chiedendogli di trasmettere il video-messaggio in onore alla strepitosa Bianca Guaccero.

Una straordinaria sorpresa e un propizio regalo che la Guaccero ha apprrezzato immensamente considerando il profondo affetto e attaccamento che lei nutre nei confronti di suo fratello. Il messaggio confezionato con accuratezza da Domenico ha rivelato aspetti intimi del suo rapporto con la sorella, disvelando pubblicamente i suoi sentimenti reconditi e la sua profonda stima e ammirazione per la sua.Bianca. Rimirando e gradendo ogni singola parola profusa con sincera affettuosità dal fratello Domenico durante la scorsa puntata, la Guaccero non ha retto emotivamente alle travolgenti emozioni avvertite così intensamente che ha dovuto cedere disarmata alla languida commozione, il che ha molto impressionato e colpito teneramente il pubblico presente nel programma.

Nel video il fratello di Bianca Guaccero, Domenico ha esternato tutta la sua carica emotiva, dalla quale è trasparito la sua predilezione e amerovelozza per la sorella. Il messaggiio mandato in onda a Detto Fatto esordisce: "Ciao sorella, non te lo aspettavi vero? Volevo solo dirti che sono orgoglioso della donna che sei diventata, della tua carriera e della nipotina che mi hai dato. Ricordo ancora che quando eravamo piccoli - confida Domenico - e volevi giocare a tutti i costi con noi e i cuginetti maschi e noi ti ostracizzavamo continuamente impedendoti di giocare con noi. La tua esuberanza è stata sempre presente nella nostra vita. Adesso invece conduci una trasmissione tutta tua, che dire? Un grandissimo traguardo! A presto e un bacio".

La Guaccero, naturalmente, contenta della lieta sorpresa-video ha provato una gioia smisurata nel rivedere il fratello, soprattutto per la ragione che si incontrano di rado giacché egli vive distante nel nord Europa, risiedendo nella citta di Helsinki, in Finlandia. Il vortice di emozioni che ha sopraffatto la splendida Bianca Guaccero si è sciolto teneramente in un pianto commovente che ha dimostrato palesemente il legame affettivo intercorremte tra loro. Le lacrime della conduttrice hanno contagiato il pubblico intero, il quale ha partecipato al clima emozionante. Jonathan Kashanian osservando la Guaccero completamente rapita e catturata dall'immagine del fratello e in preda ad un pianto empaitico ha abbracciato d'impulso la dolce conduttrice pugliese manifestandogli apertamente la sua opinione personale riguardo la sua figura di donna e di professionista della televisione italiana. "Sei una donna forte, sicura di sé e sprizzi energia positiva. Ma sei bella anche nelle tue fragilità, anche quando piangi", le ha comunicato in modo diretto ed estemporaneo l'elegante neo conduttore.