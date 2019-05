"Sei una figlia e una mamma speciale". Commozione per Bianca Guaccero

Nel giorno della Festa della Mamma, Bianca Guaccero è intervenuta nel salotto di Domenica In condotto da Mara Venier, raccontando tutta se stessa, focalizzandosi soprattutto sul rapporto che ha con la figlia Alice. Durante il suo intervento però ha ricevuto una lettera dalla mamma e, per la conduttrice di Detto Fatto, non è stato facile contenere le lacrime.

"Ho una figlia speciale. Questo lo devo ammettere. Tutti i figli lo sono, ma se per un genitore è normale amare i propri figli, non è facile avere figli che sono capaci di amare i propri genitori", racconta Bianca Guaccero. "Sono una mamma single da molto tempo, eppure devo tutto a mia figlia. Lei mi ha insegnato a vincere e superare tutte le mie paure. Su Sanremo? Ho un bellissimo ricordo di quel fantastico 2008", ricorda l’attrice e showgirl. E ancora: "Mi chiamò Pippo Baudo per un appuntamento, lo incontrai e mi propose di condurre il Festival insieme a lui e io urlai dalla gioia".

Il momento topico è quando la Guaccero legge, visibilmente emozionata, la lettera che sua madre ha fatto recapitare in trasmissione. "Sei una figlia e una mamma speciale. Per te è stato un anno impegnativo ma ricco d’amore. Non è facile averti lontana da me, ma l’importante è che tu sia bene. Mille avventure attendono te e al dolce Alice". E la Guaccero si scioglie in un pianto liberatorio ripensando a tutti i sacrifici e le vittorie che ha affrontato a testa alta durante l’anno appena trascorso. "Grazie a Detto Fatto ho ricevuto tutto l’affetto del pubblico", conclude.